Кадыров написал стих о себе и СМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком "Кадыров и евроСМИ". Четырехстопным ямбом он описал свои отношения с медиа.
В стихе описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. В частности упоминаются "ядерная бяка", "польские геи" и "бобры из НАТО". Также он пишет Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.
Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:
Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —
Мелькают новости: "Кадыров
Купил недорого Тайвань…"
Или, к примеру, — "Утром рано,
Чтоб избежать вселенских бед,
Двоим праправнучкам Рамзана
ЕС объявит свой запрет…"
А вот, гляди-ка, бомба прямо:
"В Беное, где-то там в глуши,
Кадыров слил по дружбе Трампу
Сорта бамутской черемши…"
"С Китаем спорные границы
Ахматыч делит…" Ты прикинь?!
(Я тут хочу осведомиться —
Об этом знает Си Цзиньпин?)
"Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове "Дон"
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон! "