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Кадыров написал стих о себе и СМИ
14.02.2023 19:33 Ирина Демьянова

Кадыров написал стих о себе и СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком "Кадыров и евроСМИ".  Четырехстопным ямбом он описал свои отношения с медиа.

В стихе описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. В частности упоминаются "ядерная бяка", "польские геи" и "бобры из НАТО". Также он пишет Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.

Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:

Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —
Мелькают новости: "Кадыров
Купил недорого Тайвань…"

Или, к примеру, — "Утром рано,
Чтоб избежать вселенских бед,
Двоим праправнучкам Рамзана
ЕС объявит свой запрет…"

А вот, гляди-ка, бомба прямо:
"В Беное, где-то там в глуши,
Кадыров слил по дружбе Трампу
Сорта бамутской черемши…"

"С Китаем спорные границы
Ахматыч делит…" Ты прикинь?!
(Я тут хочу осведомиться —
Об этом знает Си Цзиньпин?)

"Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове "Дон"
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон! "
 

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