



Кадыров написал стих о себе и СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком "Кадыров и евроСМИ". Четырехстопным ямбом он описал свои отношения с медиа.



В стихе описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. В частности упоминаются "ядерная бяка", "польские геи" и "бобры из НАТО". Также он пишет Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.



Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:



Чтоб не отстать от будней мира,

Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —

Мелькают новости: "Кадыров

Купил недорого Тайвань…"



Или, к примеру, — "Утром рано,

Чтоб избежать вселенских бед,

Двоим праправнучкам Рамзана

ЕС объявит свой запрет…"



А вот, гляди-ка, бомба прямо:

"В Беное, где-то там в глуши,

Кадыров слил по дружбе Трампу

Сорта бамутской черемши…"



"С Китаем спорные границы

Ахматыч делит…" Ты прикинь?!

(Я тут хочу осведомиться —

Об этом знает Си Цзиньпин?)



"Кадыров ядерную бяку

Содержит в страшном слове "Дон"

Клянусь бровями Подоляка!

Чтоб на зарплату жил Гордон! "

