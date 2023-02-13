



Кадыров: командира спецназа "Ахмат" пытались отравить

Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова пытались отравить с помощью конверта, пропитанного токсинами. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



"Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.



Глава Чечени сообщил, что Алаудинов успел оперативно обработать руки и промыть носовую полость. Также поступили и адъютанты, которые трогали конверт.



По словам главы Чечни, сейчас Алаудинов находится в московской клинике и идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадыров отметил, что расследование покушения уже идет. "Результаты уже есть", — добавил Кадыров.

