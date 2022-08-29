



Кадыров: благодарите Путина за то, что не разрешил взять Киев

Рамазан Кадыров опубликовал новое аудиобращение. “Борец с нацизмом” сообщил народу РФ следующее:" Участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции. Буду освобождать людей, которых вы мучили все эти годы



Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки «азовцев» и других преступных и террористических организаций. Я все принимаю то, что я делал на Украине, если вы так это говорите



И если меня спросить, я давно забрал бы Киев и Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах. Как в Мариуполе „азовцы“. Благодари Путина за то, что не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кавээнщик.



С такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы заставить изменить преступные решения, принятые в первую очередь против своих народов, государств".





