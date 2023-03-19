



Кадровые армейские офицеры впервые угрожают уйти в отставку

Карьерные армейские офицеры намерены разорвать контракт и немедленно уволиться из ЦАХАЛа, если законопроекты о судебной реформе будут приняты в качестве закона.



Это первый случай, когда политический хаос угрожает проникнуть в ряды кадровых военных. До сих пор это были в основном резервисты, некоторые из которых принимают активное участие в протестах и петициях. Яркий пример - резервисты ВВС, которые заявили, что перестанут служить добровольцами, если законопроекты станут законом.



Большая группа резервистов из подразделения специальных операций и кибернетических наступательных подразделений объявила вчера, что с этого воскресенья они не будут являться на службу в резерве, поскольку на следующей неделе запланировано голосование и принятие во втором и третьем чтениях законопроекта о лишении дееспособности. Это около 450 резервистов из подразделений специальных операций и еще 200 из киберподразделений, которые служат на секретных должностях в Управлении военной разведки ЦАХАЛа, ГСБ и Моссаде. Они сказали: "Курок пистолета, сильно прижатого к виску демократии, скоро будет сжат".



Они отметили: "У нас нет контракта с диктатором. Мы будем рады снова стать добровольцами, когда демократия будет гарантирована". Один из них сказал изданию "Israel Hayom": "Мы молились, чтобы соглашение было достигнуто, но есть тонкая грань между продолжением несения бремени и служением диктаторскому режиму. Мы служили при правых правительствах, вопрос не в этом. Это изменение сути, на которое мы не согласимся. Мы вызвались служить в еврейском и демократическом государстве, а оно превращается в нечто совершенно иное. Для нас это ужасно".



Офицеры в карьерной армии и в резерве также обеспокоены возможностью того, что они станут уязвимыми для уголовных исков в мире. Это происходит по двум причинам: во-первых, из-за законопроекта о предоставлении иммунитета солдатам и полицейским за их действия, а во-вторых, из-за судебной революции, которая во всем мире воспринимается как подрыв независимости системы правосудия. Люди, служащие в ЦАХАЛе (а также в ГСБ, Моссаде и полиции Израиля), сегодня не расследуются и не преследуются в международных трибуналах, потому что Израиль делает это сам, когда это необходимо.



