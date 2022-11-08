



Качинський: Если польские молодые женщины будут столько пить, то детей не будет

В субботу, 5 ноября, Ярослав Качиньский, лидер правящей партии “Право и справедливость”, обсуждал демографические проблемы, связанные с рождением “слишком малого количества детей”: “И тут приходится говорить какие-то горькие вещи. Если, например, ситуация останется такой, что до 25 лет девушки, молодые женщины будут столько пить, то детей не будет”, – высказался Качиньский. Он также утверждал, что для развития алкоголизма средний мужчина “должен чрезмерно пить в течение 20 лет”, а “женщина – только два”.



“Я действительно искренний сторонник равенства женщин, но я не сторонник женщин, притворяющихся мужчинами, и мужчин, притворяющихся женщинами”, – сказал Качиньский.



Это замечание вызвало предсказуемые шутки о том, что алкоголь способствует зачатию.



Оппозиционные политики, активисты и знаменитости обвинили Ярослава Качиньского, 73-летнего холостяка, в отсутствии логики. Они также утверждают, что Качиньский сам частично ответственен за низкий уровень рождаемости. В частности, критики указывают на усиление ограничений на аборты, которые отбивают у женщин желание забеременеть. Другие отмечают трудности, с которыми сталкивается молодежь при создании семьи в условиях инфляции, достигающей почти 18%.



В понедельник, 7 ноября, группа по защите прав женщин в Польше выразила гнев по поводу комментария Качиньского и призвала людей протестовать перед домом политика в Варшаве 28 ноября.



“Идиотские слова старого чудака о том, что польские женщины не рожают детей, потому что пьют “, – это лишь фрагмент нашей реальности», написали активистки в Facebook.



Группа заявила, что существует множество причин низкой рождаемости в стране, в том числе фактический запрет абортов в Польше, отсутствие доступа к половому воспитанию и процедурам in vitro (искусственного оплодотворения), инфляция, нехватка жилья и недоступность детских садов.