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Кабмин пересмотрит действия правительства, связанные с поставками оружия ПА
13.09.2023 18:39 Наталья Богинская

Кабмин пересмотрит действия правительства, связанные с поставками оружия ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил 13 сентября, что Кабинет министров пересмотрит все решения, принятые предыдущим правительством в отношении поставки американского оружия и бронетехники в ПА.

Офис Нетаниягу сделал это заявление после встречи с министром финансов Бецалелем Смотричем, который потребовал срочного проведения заседания в знак протеста против перевод вооружений.

“Премьер-министр приказал Совету национальной безопасности представить кабинету министров все решения, принятые последним кабинетом в отношении ПА”, – говорится в заявлении. “Это направлено на ужесточение надзора и обеспечение реализации текущей политики правительства”.

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