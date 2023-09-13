



Кабмин пересмотрит действия правительства, связанные с поставками оружия ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил 13 сентября, что Кабинет министров пересмотрит все решения, принятые предыдущим правительством в отношении поставки американского оружия и бронетехники в ПА.



Офис Нетаниягу сделал это заявление после встречи с министром финансов Бецалелем Смотричем, который потребовал срочного проведения заседания в знак протеста против перевод вооружений.



“Премьер-министр приказал Совету национальной безопасности представить кабинету министров все решения, принятые последним кабинетом в отношении ПА”, – говорится в заявлении. “Это направлено на ужесточение надзора и обеспечение реализации текущей политики правительства”.