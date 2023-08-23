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Кабинет безопасности предупредил об ударах по Ирану и ХАМАСу
23.08.2023 07:38 Аркадий Бочаровский

Кабинет безопасности предупредил об ударах по Ирану и ХАМАСу

Во вторник, 22 августа,  на фоне волны террора кабинет безопасности на своем заседании завуалированно предупредил о готовящихся ударах ЦАХАЛа по целям Ирана и ХАМАСа. 

"Кабинет безопасности принял ряд решений о нанесении ударов по террористам и тем, кто их направляет", - заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу после закрытого заседания, подробности которого не разглашаются.

Оно "уполномочило премьер-министра и министра обороны действовать соответствующим образом", - заявили в канцелярии премьер-министра после совещания.

Это было сделано после того, как три израильтянина были убиты и один тяжело ранен в результате двух отдельных терактов в субботу и понедельник.
 
После нападения в понедельник Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант предприняли необычный шаг - посетили место теракта, произошедшего на окраине отдаленного района холмов Южного Хеврона на западном берегу реки Иордан.

Нетаниягу и Галант предупредили, что за волной террора стоят Иран и его посредники, причем премьер-министр выступил с заявлением, аналогичным тому, которое было сделано на заседании кабинета безопасности во вторник.

"Мы используем все средства и будем использовать еще больше, как наступательные, так и оборонительные, чтобы свести счеты с убийцами и теми, кто их посылает, вблизи и вдали", - сказал Нетаниягу.

В конце понедельника Израиль произвел ракетный обстрел окрестностей сирийского Дамаска, в результате которого был ранен один сирийский солдат и "нанесен некоторый материальный ущерб", сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По стратегическим соображениям Израиль наносит удары по связанным с Ираном целям в Сирии, чтобы предотвратить растущее влияние Тегерана в этой истерзанной войной стране.
 

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