



К удерживаемому в РФ журналисту WSJ пустили посла США к Рош ха-Шана

В удерживаемому в российской тюрьме за "шпионаж" журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу пустили американского посла к Рош ха-Шана.



Уточняется, что репортер находится в добром здравии и остается сильным.



Накануне израильский правозащитник Натан Щаранский отправил Гершковичу личное поздравление с праздником.



"Я уверен, что это будет год вашего освобождения. Благодаря нашим молитвам, еврейской солидарности и поддержке ваших друзей и коллег", — сказал Щаранский.

