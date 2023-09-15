К удерживаемому в РФ журналисту WSJ пустили посла США к Рош ха-Шана
В удерживаемому в российской тюрьме за "шпионаж" журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу пустили американского посла к Рош ха-Шана.
Уточняется, что репортер находится в добром здравии и остается сильным.
Накануне израильский правозащитник Натан Щаранский отправил Гершковичу личное поздравление с праздником.
"Я уверен, что это будет год вашего освобождения. Благодаря нашим молитвам, еврейской солидарности и поддержке ваших друзей и коллег", — сказал Щаранский.