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К удерживаемому в РФ журналисту WSJ пустили посла США к Рош ха-Шана
15.09.2023 19:37 Алина Груднева

К удерживаемому в РФ журналисту WSJ пустили посла США к Рош ха-Шана

В удерживаемому в российской тюрьме за "шпионаж" журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу пустили американского посла к Рош ха-Шана.

Уточняется, что репортер находится в добром здравии и остается сильным.

Накануне израильский правозащитник Натан Щаранский отправил Гершковичу личное поздравление с праздником.
 
"Я уверен, что это будет год вашего освобождения. Благодаря нашим молитвам, еврейской солидарности и поддержке ваших друзей и коллег", — сказал Щаранский.
 

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