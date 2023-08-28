



К следующему году Израиль получит лазерную защиту

К этому времени в следующем году Израиль будет иметь частичную лазерную защиту, сообщил в воскресенье Army Radio председатель Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайниц.



“Через год Израиль станет первой страной, которая будет иметь частичную лазерную защиту . Через два года может быть полная защита – от ракет, снарядов, ракет или чего-либо еще. Это защитит нас как на юге, так и на севере”, - сказал Штайниц.



В феврале этого года высокопоставленный чиновник Министерства обороны бригадный генерал (в отставке) Дэнни Голд заявил, что израильское лазерное ПВО после полного развертывания сможет сбивать дроны, которые Иран отправляет Россию для использования против Украины. Выступая в то время на конференции по искусственному интеллекту в Тель-Авивском университете, Директор МАФАТ (Управления оборонных исследований и разработок) заявил, что его министерство работает над разработкой “следующего поколения использования лазеров”.



В феврале 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что возможности Израиля использовать лазеры значительно возросли и могут быть введены в эксплуатацию гораздо раньше, чем ожидалось.



В январе этого года уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил газете The Jerusalem Post : “Система лазерной защиты — это действительно отличная новость. Онa будет как наземного, так и воздушного базирования. Я хочу быть осторожным в отношении сроков. Еще через два года мы рассчитываем развернуть системы вдоль границы с Газой, чтобы проверить эффективность этого инструмента”.



