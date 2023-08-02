



К декларации о гарантиях безопасности для Украины уже присоединились 12 стран

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран. Об этом глава государства сообщил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.



"К Совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция".



Он также добавил, что на этой неделе Украина начинает работу уже над двусторонними соглашениями. Первым государством в этом вопросе стали США.



О том, какие еще страны могут присоединиться к Совместной декларации, по словам Зеленского, поговорят на закрытой части совещания. Президент также заверил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для Украины "станет вполне конкретным".



Также Зеленский поручил послам начать подготовку к следующему саммиту Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится в 2024 году, чтобы он стал "историческим" для Украины.



Глава государства отметил положительные результаты Вильнюсского саммита НАТО, где, по его словам, Украине удалось "изменить философию отношений с Альянсом – наконец обсуждается, когда должно быть приглашение для Украины в НАТО". "Мы убрали табу на такие разговоры. Это важно", – добавил он.



В этом свете Зеленский призвал начать подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.



"Саммит может стать историческим для Украины и всех наших союзников по НАТО, и это зависит от всех. И от всех вас, уважаемые дипломаты, и от всех, кто работает ради Украины, и от всех в Альянсе. Безопасность – это всегда совместные усилия, и до декабря этого года должны заложить фундамент таких совместных усилий", – пояснил он.



Для этого послы в странах НАТО должны "работать для консолидации всех столиц Альянса вокруг приоритетов общей безопасности", а в остальных странах мира – опровергать российскую дезинформацию о евроатлантических стремлениях Киева как якобы причину войны с Россией.