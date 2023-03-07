



К 8 марта ЕС вводит санкции за насилие в отношении женщин

Европейский союз во вторник, 7 марта, ввел санкции в преддверии Международного женского дня против официальных лиц из шести стран, включая Россию и Афганистан, за насилие и нарушение прав женщин. Об этом пишет The Economic Times.



Согласно документу, девять физических лиц и три официальных организации были добавлены в санкционные списки при условии запрета на выдачу виз и замораживания любых активов, находящихся в ЕС. Санкции касаются двух сотрудников московской милиции, подполковника Александра Федоринова и его подчиненного Ивана Рябова, которые обвиняются в приказах арестовывать и пытать женщин участников антивоенных демонстраций. Также названы командир российского спецназа генерал-майор Николай Кузнецов и командир танка полковник Рамиль Ибатуллин, подразделения которого обвиняются в систематических актах изнасилования и сексуального насилия в Украине.



От Афганистана также значатся министр высшего образования талибов Неда Мохаммад Надим и министр по пропаганде добродетели и подавлению порока Мухаммад Халид Ханафи. Первого обвиняют в лишении женщин образования, а второго — в ограничении их свободы слова и самовыражения, а также в применении суровых наказаний и насилия к тем, кто не соблюдает указы талибов.



Сообщается, что в Южном Судане комиссар округа Майяндит Гатлуак Ньянг Хот и округа Коч Гордон Коанг Биль “широко и систематически использовал сексуальное насилие в качестве военной тактики и использовал его как вознаграждение и право для мужчин за участие в конфликте”.



Утверждается, что заместитель министра внутренних дел Мьянмы Тое Уи разрешил агентам военной службы безопасности “использовать принудительное обнажение, изнасилование, электрошок, сжигание гениталий и чрезмерное насилие во время произвольного задержания и допроса мужчин, женщин и членов сообщества ЛГБТИК”. Уи является бывшим главой Управления начальника отдела военной безопасности (OCMSA), которое указано отдельно как агентство, ответственное за “систематическое и широко распространенное сексуальное и гендерное насилие”.



Иранская тюрьма "Карчак" в провинции Тегеран указана как место, где женщины подвергаются сексуальному насилию со стороны охранников и угрозам изнасилования для получения ложных признаний.



А в Сирии Республиканская гвардия, как сообщается, по приказу правительства “используют сексуальное и гендерное насилие для подавления и запугивания сирийского народа, особенно женщин и девочек”.



Ожидается, что эти имена будут официально добавлены в санкционный список ЕС позже в тот же день, но дипломатические источники подтвердили AFP, что они были одобрены государствами-членами ЕС.



“Вводя эти санкции, мы направляем преступникам четкий сигнал о том, что их преступления не сойдут им с рук”, — заявил в пресс-релизе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.



“Это также послание жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились. Санкции — это мощный способ для нас отстаивать универсальные ценности и добиваться международных изменений“, — сказал он.

