



JP Morgan: Правовая революция может привести к снижению рейтинга Израиля



На фоне плана Нетаниягу-Левина по изменению правовой системы, американский инвестиционный банк JP Morgan опубликовал официальный обзор израильского рынка, согласно которому, если правовая революция действительно будет реализована - это может привести к последствиям для роста и понижению рейтинга Израиля, подобно тому, что произошло в Польше.



"Рынки Израиля пришли в смятение из-за уникального риска, возникшего в результате усиления геополитической напряженности, к которому добавились опасения инвесторов относительно планов правительства по проведению правовых реформ", - написали аналитики европейского отдела развивающихся рынков инвестиционного банка. Они также написали, что "любое ухудшение прочности институтов может повлиять на инвестиции в страну", но отметили, что этот эффект будет ограниченным.