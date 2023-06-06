



Йосси Шелли: судебная реформа "исчезнет"

Йосси Шелли, генеральный директор канцелярии премьер-министра, намекнул в радиоинтервью, что правительственный план реформы судебной системы практически мертв.



"Я не политик, но думаю, что общественность понимает, что произошло", - сказал Шелли в интервью Kan Reshet Bet. "Мы должны прекратить говорить об этом и поговорить о других вопросах", включая порт Эйлата и газопровод в Ашкелоне: "Поговорите немного об этом, что за ерунда?" - добавляет он.



На этот вопрос Шелли ответил: "Хватит об этом говорить, все равно это исчезнет".



В ответ на возражения Шелли публикует заявление, в котором говорится, что он не имел в виду, что "мы должны отказаться от правовой реформы, которой мы привержены", а скорее хотел подчеркнуть, что правительство одновременно занимается и многими другими вопросами.

