



Йосси Даган: Правое правительство раз за разом не может обеспечить безопасность

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган раскритиковал правительство после последнего обстрела в Хаваре.



“Правое правительство раз за разом терпит неудачу в обеспечении безопасности израильтян в центре страны”, – говорится в заявлении Дагана. “Мы не допустим ситуации, в которой время от времени террористы пытаются убить евреев”.



Даган требует “немедленного возвращения контрольно-пропускных пунктов в сердце Самарии” и широкомасштабной военной операции в палестинских городах по искоренению террористов.



“Мы ожидаем результатов от правительства. Мы ожидаем, что наша национальная честь будет восстановлена, и мы ожидаем безопасности”, – настаивает он.