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Йосси Даган: Правое правительство раз за разом не может обеспечить безопасность
05.10.2023 20:05 Наталья Богинская

Йосси Даган: Правое правительство раз за разом не может обеспечить безопасность

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган раскритиковал правительство после последнего обстрела в Хаваре.

“Правое правительство раз за разом терпит неудачу в обеспечении безопасности израильтян в центре страны”, – говорится в заявлении Дагана. “Мы не допустим ситуации, в которой время от времени террористы пытаются убить евреев”.

Даган требует “немедленного возвращения контрольно-пропускных пунктов в сердце Самарии” и широкомасштабной военной операции в палестинских городах по искоренению террористов.

“Мы ожидаем результатов от правительства. Мы ожидаем, что наша национальная честь будет восстановлена, и мы ожидаем безопасности”, – настаивает он.

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