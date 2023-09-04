



Йосси Даган пообещал восстановить форпосты поселенцев, снесенные Израилем

Утром 4 сентября израильские силы безопасности снесли ряд незаконных построек возле поселения Мицпе-Ицхар в Самарии. Силы МАГАВ и полиции прибыли, чтобы снести туристическую смотровую площадку, расположенную на вершине холма.Обсерватория была незаконно построена в честь Рины Шнерб, погибшей в результате теракта с применением взрывного устройства 23 августа 2019 года.



Кроме того, израильские силы также разрушили еще один незаконный форпост, установленный на севере поселения.



Йоси Даган, глава регионального совета Самарии, после сноса пообещал, что строение “будет восстановлено”.



“Наши правоохранительные органы находят ресурсы, чтобы разрушить небольшую обсерваторию, построенную в честь жертвы террора, в то время как строятся сотни незаконных арабских домов”, – прокомментировал Даган. "Стыдно".



Даган заявил, что снос является “непревзойденным скандалом” из-за правого состава правительства.



“Эта политика охоты на евреев должна уйти”, – сказал он. “Каждый честный человек в Израиле должен выступить против этой дискриминации”.





