



Йосси Даган: К 2050 году в Самарии будет жить миллион поселенцев

Глава регионального совета Самарии Йосси Даган настаивает на том, чтобы к 2050 году в его регионе проживал миллион поселенцев, и просит премьер-министра Биньямина Нетаниягу одобрить этот план.



"План "Миллион для Самарии" подтверждает, что в Самарии можно разместить более миллиона израильских жителей", – говорится в письме Дагана, которое он написал Нетаниягу в среду, 23 августа.



В настоящее время во всех поселениях региона проживает около полумиллиона израильтян, и только четыре из них достаточно велики, чтобы считаться городами. Если этот план будет реализован, то к 2050 году в Самарии будет не менее 25 городов, в то время как в Ариэле, единственном поселенческом городе Самарии, проживает около 20 тысяч человек.



Среди этих городов будут четыре поселения на севере Самарии, разрушенные ЦАХАЛом в 2005 году в рамках плана "размежевания". Согласно плану, в восстановленном поселении Хомеш будет проживать 36 217 человек, в Са-Нуре – 20 000 человек, а в объединенном городе на территории бывших поселений Кадим и Ганим – 43 332 человека. В Ариэле будет проживать 100 тысяч человек, в Итамаре – 63 тысячи человек, в Хар-Брахе – 23 тысячи человек. В одном из новых городов, который расположится на границах, существовавших до 1967 года, в районе Рош Ха-Айина, будет проживать 133 000 человек.



Даган направил инициативу "Миллион для Самарии" в офис Нетаниягу в то самое время, когда министр финансов Бецалель Смотрич продвигает план по укреплению поселений в Иудее и Самарии.