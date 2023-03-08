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Йоси Фухс: предложение о судебном компромиссе не будет принято “как есть”
08.03.2023 15:21 Ирина Демьянова

Йоси Фухс: предложение о судебном компромиссе не будет принято “как есть”

Секретарь кабинета министров Йоси Фухс говорит, что новый предложенный компромисс с планами правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по радикальному изменению судебной системы Израиля может стать отправной точкой для переговоров.

В Twitter Фухс пишет, что предложение не будет принято “как есть”.

“Разрывы большие”, — добавляет он.

Фухс не уточнил открытость правительства к компромиссу, но отметил, что цель усилий состоит в том, чтобы “достичь общественного консенсуса, который позволит провести судебную реформу, при этом внося конкретные изменения, которые уменьшат пламя“.

 

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