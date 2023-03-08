



Йоси Фухс: предложение о судебном компромиссе не будет принято “как есть”

Секретарь кабинета министров Йоси Фухс говорит, что новый предложенный компромисс с планами правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по радикальному изменению судебной системы Израиля может стать отправной точкой для переговоров.



В Twitter Фухс пишет, что предложение не будет принято “как есть”.



“Разрывы большие”, — добавляет он.



Фухс не уточнил открытость правительства к компромиссу, но отметил, что цель усилий состоит в том, чтобы “достичь общественного консенсуса, который позволит провести судебную реформу, при этом внося конкретные изменения, которые уменьшат пламя“.



