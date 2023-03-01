



Йоси Даган: нужно строить новое поселение в ответ на каждое нападение

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган призвал к решительной военной операции против Палестинской администрации. Об этом он заявил в студии израильских национальных новостей во вторник.



“Мы переживаем трудный период, пока правое правительство, которое я полностью поддерживаю, не может переломить ситуацию. Провалы безопасности не могут повториться, и необходимо начать решительную военную операцию против терроризма Палестинской администрации. За этим терроризмом стоит ПА больше, чем ХАМАС. Аббас должен бояться, а не жители”, — сказал Даган, комментируя теракт в Хавара.



Даган заявил, что ожидает ответных мер против нападений.



“На каждый террористический акт должно создаваться новое поселение. В тот день, когда “варварские” враги Израиля увидят, что на каждое убийство приходится строительный бум в одном и том же месте, они перестанут раздавать пахлаву в Дженине [в честь терактов]”, — заявил глава Совета Самарии.

Он призвал к немедленному созданию поселения Эвьятар и указал, что в предыдущем правительстве Бени Ганц поддерживал ее создание.



Кроме того, Даган похвалил министра транспорта Мири Регев за продвижение объездной дороги Хавара, которая может значительно улучшить ситуацию с безопасностью в этом районе.



