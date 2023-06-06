



Йорам Шефтель: Яир Нетаниягу хотел участвовать в переговорах - отец не разрешил



Адвокат Йорам Шефтель в интервью на 13-м канале рассказал, что вел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы представлять его интересы в судебном процессе, который ведется против него.



"Я полгода вел переговоры с Нетаниягу о том, чтобы стать его адвокатом в судебном процессе", - сказал адвокат Шефтель. "Мы вдвоем написали заявление Нетаниягу на открытии процесса, 8 часов работы в выходные дни в Кейсарии. На самом деле я написал его, а Нетаниягу согласился. Это заняло 8 часов".



На вопрос о вмешательстве членов семьи Нетаниягу в его дела, Шафтель рассказал о попытках с их стороны, но об отказе Нетаниягу. "Я не видел ни пылинки, признака того, что кто-то из семьи говорит ему, что делать", - сказал он. "Я видел, как он не позволил Яиру войти в комнату, когда мы сидели на какой-то юридической консультации, это было во время переговоров. Он хотел войти и принять участие в разговоре, а он не позволил ему, в присутствии трех человек, кроме него. Он действительно не позволил ему".



Мнение Шефтеля о попытке вмешательства Нетаниягу-младшего таково: "Это естественно, послушайте, это его отец. Он хотел войти, а он даже не позволил ему войти в комнату, чтобы передать ему что-то".



Между тем, Шафтель участвует в правовой реформе, но считает ее слишком "поверхностной". "Я не раз встречался с Симхой Ротманом. Я определенно в курсе дела", - сказал он. "Я рассказал ему о масштабе пискат итгабрут, который дает сертификат кошерности легальному грабежу".



Что касается реформы, он сказал, что "она поверхностная, она водянистая, она совершенно неправильная". Например, комитет по отбору судей должен быть полностью упразднен, и этот комитет должен стать консультативным комитетом, чьи советы ни для кого не являются обязательными".