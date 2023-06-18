



Йона Яхав снова будет баллотироваться на пост мэра Хайфы

Бывший мэр Хайфы Йона Яхав объявил во вторник вечером, что намерен снова баллотироваться на пост мэра на предстоящих местных выборах, которые состоятся в конце октября.



“Это миссия моей жизни, и быть мэром Хайфы – мой жизненный долг”, – заявил он. “Я сделаю это, не теряя лишнего времени, и сразу многое нужно исправить. Хайфа получит мэра без оплаты за обучение”.



В своем выступлении Яхав объявил, что через три месяца в Хайфе больше не будет диких кабанов.



“Через 90 дней нам будет не хватать свиней”, – пообещал он и признал, что виноват в этой проблеме. “Я допустил взрывы в земле, это разбудило свиней, но я знаю, как вернуть их на место”.



“Хайфе нужно снова стать столицей севера. Хай-тек зародился в Хайфе”, – считает бывший мэр.



Он также пообещал, что его “дверь будет открыта для любого министра от любой партии”, и объявил о намерении восстановить муниципальный патруль безопасности в течение четырех месяцев и вернуть спокойствие и безопасность в Хайфу.



79-летний политик уверен, что “возраст не имеет предела”.



“Кампания, основанная на внешности, происхождении или возрасте, уродлива”, – отметил он.



Помимо Яхава, свою кандидатуру выдвинула действующий мэр Эйнат Калиш Ротем. Среди других кандидатов – адвокат Шарит Голан Стейнберг, возглавляющий “Совет перемен”, управлявший городом в последние годы, адвокат Яаков Боровски, который уверен, что победит Яхава в первом раунде, адвокат Давид Эциони, который также убежден в своей победе.



В состав городского совета баллотируются Цвика Барби, Кирилл Картник и Лазарь Каплон.

Яхав был впервые избран мэром Хайфы в 2003 году и был мэром в течение 15 лет. Помимо работы в муниципалитете, он также бывший депутат Кнессета, юрист по образованию и подполковник запаса.



В течение трех сроков своего пребывания в должности он руководил многими проектами в городе, которые изменили его внешний вид, среди них тоннели Кармель и стадион Сэмми Офера. Он управлял городом во время Второй ливанской войны и, несмотря на секуляризм и плюрализм в городе, ладил с ультраортодоксами и сохранял статус-кво, которого они требовали.

