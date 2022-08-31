



Йом Кипур полиции: гангстеры ставят под контроль государственную инфраструктуру



Журналист Гай Варон опубликовал еще один материал о проникновении организованной преступности в израильскую экономику.



Мафия не только ставит под контроль мелкие магазины и бизнесы, целью рэкета уже стали крупные строительные и инфраструктурные государственные объекты.



Мафия шантажирует карьеры, проекты строительства дорог, объекты по переработке мусора и общественный транспорт.



Дани Лекер, глава департамента безопасности управления водных ресурсов Израиля сообщает о том, что за последние два года были совершены поджоги более 20 объектов управления. Электрические подстанции объектов канализации Цфата за полтора года сжигались трижды. Лекер говорит: "Они требуют, чтобы охрана этих объектов была доверена специфической охранной компании. Они действуют как мафия, точно как мафия".



Ущерб только от поджогов в Цфате составил 4,5 миллиона шекелей.



Рами, управляющий большой компанией государственной инфраструктуры говорит: “Мы обязаны относиться к “протекшен” как к национальной угрозе. Государство Израиль должно этим немедленно заняться - потому что это медленно превращается в Йом Кипур полиции”.

