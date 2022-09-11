



Йоаз Хендель: я возглавлю Руах Ционит и нормальных правых

Йоаз Хендель отреагировал на разрыв союза с Аелет Шакед.



Хендель заявил: “Между нами существует разрыв, и его невозможно сократить. Если мы готовы к правительству 61 мандата во главе с одним Биби, не будет правительства единства. И, с моей точки зрения, правительство Биби и Бен-Гвира или правительство левых и Арабского списка - катастрофа. Я желаю Аелет всего самого лучшего, я же продолжу возглавлять Руах Ционит на выборах”.



Хендель также сообщил своим поклонникам в фейсбук что он является выражением взглядом “нормальных правых”.