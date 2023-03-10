



Йоаз Хендель: “Бен-Гвир думал, что это детская игра”

Бывший министр связи Йоаз Хендель раскритиковал поведение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на фоне вчерашнего теракта в Тель-Авиве в частности и ситуации с безопасностью в целом.

“Возможно, Бен-Гвир думал, что это детская игра, что он может пойти куда угодно и кричать, и всё решится само собой. Гулять по Тель-Авиву целый день и фотографироваться, оскорбляя демонстрантов — это, то, что мотивирует Бен-Гвира, но не является решением проблемы”, - сказал Хендель в интервью 7 каналу.

По словам бывшего министра связи, “не нужно быть разведчиком, чтобы знать, что мы в преддверии Рамадана, и что нападения, судя по всему, будут усиливаться. Если вы не знаете, как на них реагировать, тогда смиренно садитесь, изучайте и попытайтесь сформулировать решение”.



Хендель также указал на абсурдность ситуации, в которой командующему округа полиции Тель-Авива Амихаю Эшеду пришлось разбираться с терактом, произошедшим буквально через несколько часов после того, как Бен-Гвир отстранил Эшеда от занимаемой должности. “Это абсурд. В 7 вечера вы смещаете командующего округом, а в 9 вечера вам приходится иметь дело с нападением в том же районе”, - сказал Хендель.



По мнению Хенделя, особенно опасно сочетание волны терроризма и нарастающих протестов против судебной реформы: “Здесь есть стечение обстоятельств, наиболее проблематичной частью которых является социальная сплоченность. Государство Израиль всегда знало, что в моменты кризиса нужно объединяться и противостоять общему врагу, и это не то, что мы наблюдаем сейчас. В самые трудные моменты, когда военные рисковали своей жизнью и теряли друзей, то знали, что с нами весь народ Израиля”.



“Всё, чего хочет наш враг — это чтобы мы раскололись и распались. На этом пути он совершает нападения и пытается напугать нас, но вся его цель состоит в том, чтобы разрушить государство Израиль и подорвать нашу социальную устойчивость. Мы при этом дарим здесь ему бесплатные подарки”, - считает Йоаз Хендель.



