



Йоав Киш представил новый план по развитию системы образования

Министр образования Йоав Киш в воскресенье обнародовал основные стратегические пункты своего плана по оживлению израильской системы образования после пандемии COVID -19. Сочетание COVID и острой нехватки учителей привело к кризису школьной системы страны, решить который препятствуют бюрократические барьеры.



Киш обнародовал многогранный план по стабилизации и развитию системы образования страны. В стратегии министра есть несколько основных целей, включая сокращение разрыва в образовании на географической и социальной периферии Израиля. Для этого министр хочет внедрить систему внеурочного обучения, чтобы помочь учащимся, испытывающим затруднения. Также Киш планирует продлить летние школы по всему Израилю.



Еще одним аспектом нового плана является решение постоянной проблемы нехватки учителей путем интеграции солдат ЦАХАЛа, как во время, так и после их службы, для работы учителями. Этот шаг может привести к тому, что солдаты ЦАХАЛа будут работать воспитателями вместо учителей.



Несколько школ по всему Израилю используют молодых израильтян, проходящих национальную службу, являющуюся альтернативой службе в ЦАХАЛе. Однако, как и солдаты ЦАХАЛа, работники Национальной службы сталкиваются с плохими условиями, низкой оплатой труда и часто считаются крайне недооцененными.