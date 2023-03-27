



Йоав Галант сообщил о падении международного авторитета Израиля



Уволенный премьер-министром Биньямином Нетаниягу министр обороны Йоав Галант прибыл сегодня утром на обсуждение в комитет по иностранным делам и обороне.



Он был приглашен председателем комитета Юлием Эдельштейном. Встреча носит конфиденциальный характер и посвящена вопросу проецирования социальной напряженности на систему безопасности. Министр, который был уволен Нетаниягу вчера вечером, предупредил в ходе закрытых дебатов: "Раскол в израильском обществе может подтолкнуть к действиям наших врагов".



Ожидается, что позже сегодня министр обороны встретится со всеми руководителями системы - начальником Генштаба, главой ШАБАКа и главой Моссада. Ночью, после его увольнения, генералы ЦАХАЛа прислали Галанту послания со словами поддержки. Они писали ему: "Вы проложили путь к лучшему будущему, показали, что народ Израиля - важнее всего".



Министр обороны Йоав Галант на закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне заявил, что "по данным разведки, наблюдается ослабление международного авторитета Израиля, включая поддержку США".