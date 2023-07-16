



Йоав Галант - против закона об административных задержаниях арабских бандитов



Спустя месяц после внесения законопроекта, позволяющего министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру отдавать распоряжения об административных арестах для борьбы с криминалом в арабском секторе, министр обороны Галант решил высказаться по данному вопросу. В преддверии дебатов по законопроекту в министерском комитете по законодательным вопросам министр Галант предупредил председателя комитета Ярива Левина об опасностях, которые таит в себе это предложение.





В послании, которое министр обороны Галант направил министру юстиции Левину, он пояснил: "Мы считаем, что без связи с ролью данного инструмента со сферой безопасности, предложение может привести к подрыву общественной и юридической легитимности самого существования этих инструментов, а также к расширению международной критики по этому вопросу. Оспаривание легитимности этих инструментов может напрямую привести к нанесению ущерба безопасности государства".





Законопроект, представленный депутатом Кнессета Цвикой Фогелм из "Оцма Иегудит", наделяет Бен-Гвира полномочиями, аналогичными полномочиям министра обороны. Согласно законопроекту, министр национальной безопасности сможет самостоятельно распорядиться о сдаче паспорта на хранение, явке в полицейский участок, запрете на общение с определенными лицами, запрете на звонки через интернет и введении ограничений, связанных с работой.



Обычно такой законопроект представляется правительством, но поскольку правительство пытается избежать влияния юридического советника, он представлен в качестве частного законопроекта председателем Комитета по национальной безопасности Бен-Гвиром.

