



Йоав Галант должен встретиться с Ллойдом Остином в Вашингтоне

Спустя год после формирования нового правительства в Израиле министр обороны Израиля Йоав Галант наконец-то встретится со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Встреча пройдет в Пентагоне.



Предполагается, что Галант будет говорить о сдерживании влияния Ирана в регионе, а также о военном эмбарго Франции, Великобритании и Германии в отношении Ирана. Несколько недель назад эмбарго продлили по причине несдержанных Ираном обещаний. Кроме того, Иран крепко увяз в военном “сотрудничестве” с россией и, похоже, не намерен останавливаться. Ну, а количество обогащенного урана в 18 раз превышает разрешенное.



Галант намерен передать США информацию о планах Ирана относительно продажи ракет, которые будут потенциально угрожать всей Европе.



Также израильский министр будет просить сохранить за Израилем бюджетную помощь США в размере 4 млрд долл в год в долгосрочной перспективе с целью сохранить качественное преимущество Израиля в регионе.

