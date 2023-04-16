



JISS: судебная реформа наносит "огромный ущерб" Израилю

В заявлении под названием "Израиль должен готовиться к войне - а политики должны одуматься" Иерусалимский институт стратегических исследований (JISS) утверждает, что реформа "наносит огромный ущерб Государству Израиль".



"Борьба вокруг судебной реформы нанесла огромный ущерб Государству Израиль. На политическом уровне был подорван имидж американской поддержки. На экономическом уровне снизился кредитный рейтинг страны. Общественный дискурс в Израиле достиг новых высот остроты и отчуждения. Национальная сплоченность дала трещину, прежде всего, из-за того, что ЦАХАЛ используется как инструмент в политических дебатах", - говорит JISS.



"Со стороны Израиль воспринимается как разорванное общество, постепенно теряющее способность функционировать. Дружественные страны, среди которых те, кто подписал Авраамские соглашения и поддержал стратегическое присутствие Израиля в регионе, с изумлением смотрят на внутренний конфликт, свидетельствующий о наличии у государства Израиль внутренних проблем, которые могут подорвать его военный потенциал", - говорится в сообщении института.



"Лидеры Израиля, находящиеся по обе стороны политической оси, обязаны отложить свои разногласия или быстро прийти к компромиссу, который позволит стране сосредоточиться на экзистенциальных проблемах безопасности, которые стоят перед ней", - говорится в заявлении.



"Государство Израиль должно принять новую парадигму, в которой потребности безопасности будут приоритетнее других законных потребностей. ЦАХАЛ и все элементы института безопасности должны быть исключены из политического дискурса, а избранные должностные лица должны обеспечить наличие необходимых ресурсов для подготовки к войне, которая может оказаться неизбежной", - добавляет JISS

