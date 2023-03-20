



Йеменские хуситы и правительство заявили о заключении сделки по обмену пленными

Обе стороны конфликта в Йемене в понедельник заявили, что договорились об обмене примерно 880 заключенными после переговоров в Швейцарии при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.



Йеменская группировка хуситов, связанная с Ираном, заявила, что освободит 181 заключенного, в том числе 15 саудовцев и 3 суданцев, в обмен на 706 заключенных от правительства, согласно заявлениям в Твиттере главы комитета по делам заключенных хуситов Абдулы Кадера аль-Муртада и главного переговорщика группы Мохаммеда Абдулсалама.



ООН и МККК не сразу подтвердили, что соглашение было достигнуто.



Есть надежда, что сделка может способствовать более широким усилиям по прекращению конфликта в связи с возобновлением отношений между Ираном и Саудовской Аравией в этом месяце.



