



Известный врач из Шиба уехал в США задолго до законодательных изменений



14-й канал израильского ТВ опубликовал некоторые подробности “отъезда в знак протеста из-за правовой реформы” известного нейрохирурга из больницы Шиба Тель Ха-Шомер.



Авторитетный нейрохирург и заведующий нейрохирургическим отделением клиники Шиба, 49-летний доктор Цион Шибли - уехал в США в связи с изменением правовой системы.



Об этом сообщает канал КАН. Доктор сказал, объясняя свое решение: “Ты смотришь на народных избранников и спрашиваешь себя - чего хотят эти люди? - Эти люди хотят превратить государство в недемократическое. Мои дочери не могут жить в таком месте”.



14-й канал, со ссылкой на источники в Шиба сообщает о том, что Шибли сообщил о своем решении покинуть Израиль руководству больницы в начале апреля - задолго до того, как встал вопрос об “основании разумности”. Предложение о переезде в Америку он получил за четыре месяца до объявления о своем решении.