



Известный американский юрист предложил компромисс по судебной реформе в Израиле

Известный американский юрист Алан Дершовиц озвучил свои предложения по планам реформы судебной системы Израиля в интервью 12 каналу. Два руководящих принципа, которые должны стать основой для согласованного компромисса, — это "беспристрастный БАГАЦ" и четкое определение, что высшая судебная инстанция сохранит за собой последнее слово по "базовым, ключевым, основополагающим вопросам" прав человека.



"Если мы сможем договориться об этих двух принципах, мы сможем объединиться. Остальное — комментарии", — говорит он.



Дершовиц говорит, что поддерживает усилия, возглавляемые президентом Исааком Герцогом, по продвижению к компромиссу и выступает за публичные дебаты по рассматриваемым вопросам, как это обычно происходит в США, но редко случается в Израиле.



"Пусть общественность решит, выслушав обе стороны", — призывает он. — "Протесты не порождают нюансов, их порождают дебаты".



Дершовиц сказал, что, когда он обсуждал эти вопросы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в прошлом, последний постоянно использовал термины "сбалансированность" и "разумность", утверждая, что премьер был бы готов принять сбалансированное предложение.



Адвокат выразил надежду, что между первым чтением в Кнессете, которое ожидается на следующей неделе, и окончательными вторым и третьим чтениями удастся провести содержательные переговоры и дебаты.

