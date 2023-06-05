



Известный адвокат: Роман Задоров получит компенсацию, но небольшую



Роман Задоров подал 4 июня в окружной суд Нацерета уведомление о том, что он намерен потребовать компенсацию от государства. Адвокатом, бывший член Кнессета, эксперт по уголовным делам Давид Мена рассказал Аруц Шева о том, что потребуется от него в таком процессе и каковы шансы на успех такого иска о компенсации.



Мена отмечает, что в прошлом действительно были случаи ложного лишения свободы, которые привели к подаче иска о компенсации и выплате компенсации, но выплаченные суммы не были особенно высокими. "Существует определенная проблема, потому что полиция его арестовала, заключила в тюрьму и предъявила обвинение на основании его собственного признания, и только спустя долгое время было заявлено, что оно не было честным и было навязано ему, и все претензии были предъявлены позже его адвокатами". Эта реальность, объясняет адвокат Мена, будет учтена при определении суммы компенсации, и поэтому ожидается, что она не будет высокой.



Мена объясняет, что чем больше Задоров сможет доказать, что причиной его признания является обман, совершенный следователями, тем выше будет сумма компенсации, которую ему выплатят. Сумма, которая будет определена, основана на базовой сумме, которая определяется в соответствии со средней заработной платой в экономике, и минимальной зарплате, помноженной на количество месяцев заключения, к которой добавляется оценка судом его способности зарабатывать больше минимальной суммы для благосостояния его семьи, и в дополнение к этому суд, как ожидается, попытается оценить душевные страдания, которые заключенный перенес, и тяжелые последствия для членов его семьи в ближайшем окружении, его сына, жены и так далее.



Адвокат Мена согласен с оценкой, что сам факт того, что оправдательный приговор Задорову был вынесен мнением большинства, то есть, что было и мнение меньшинства, которое обосновало обвинительный приговор, а не единогласно, имеет значение. Это может привести к значительному снижению суммы компенсации, которая будет определена в конце дня, так как наличие мнения меньшинства свидетельствует об очевидной добросовестности следователей и прокуратуры.