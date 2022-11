Известные мировые СМИ призвали США снять обвинения с Джулиана Ассанжа

Ведущие мировые издания обратились к властям США с призывом снять обвинения с основателя Wikileaks - Джулиана Ассанжа.



Главные редакторы изданий The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais подписали письмо, адресованное правительству США.



Авторы письма утверждают, что преследование Ассанжа в соответствии с Законом о шпионаже "создает опасный прецедент", который угрожает подорвать Первую поправку конституции США и свободу прессы.



"Получение и раскрытие конфиденциальной информации, когда это необходимо в общественных интересах, является основной частью повседневной работы журналистов. Если эта работа будет криминализована, наш публичный дискурс и наша демократия станут значительно слабее", - говорится в письме.



Кроме этого, в письме отмечается, что секретная информация, опубликованная на Wikileaks, помогла прессе разоблачить "сущность американской дипломатии", включая нарушения международного права.