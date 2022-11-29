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Известные мировые СМИ призвали США снять обвинения с Джулиана Ассанжа
29.11.2022 09:25 Ольга Белозерова

Известные мировые СМИ призвали США снять обвинения с Джулиана Ассанжа

Ведущие мировые издания обратились к властям США с призывом снять обвинения с основателя Wikileaks - Джулиана Ассанжа.

Главные редакторы изданий The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais подписали письмо, адресованное правительству США. 

Авторы письма утверждают, что преследование Ассанжа в соответствии с Законом о шпионаже "создает опасный прецедент", который угрожает подорвать Первую поправку конституции США и свободу прессы.

"Получение и раскрытие конфиденциальной информации, когда это необходимо в общественных интересах, является основной частью повседневной работы журналистов. Если эта работа будет криминализована, наш публичный дискурс и наша демократия станут значительно слабее", - говорится в письме. 

Кроме этого, в письме отмечается, что секретная информация, опубликованная на Wikileaks, помогла прессе разоблачить "сущность американской дипломатии", включая нарушения международного права. 

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