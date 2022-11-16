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Израильтянин, ставший мишенью Ирана в Грузии, не был удивлен
16.11.2022 15:00 Алина Груднева

Израильтянин, ставший мишенью Ирана в Грузии, не был удивлен

Гражданин Израиля, который недавно стал мишенью Ирана в Грузии, не был удивлен тому, что стал целью покушения.

 
Об этом в интервью Walla сказал израильско-грузинский бизнесмен Ицик Моше.
 
"Некоторым людям не нравится то, что я делаю", - сказал он.
 
Бизнесмен проводит большую часть своего времени, путешествуя между Израилем, Грузией, Албанией и другими странами, пытаясь защитить еврейское государство и улучшить его международное положение.
 
"90% моего времени уходит на защиту Израиля, продвижение произраильских ценностей и борьбу с антисемитизмом. Все за мой счет. Подсознательно я, возможно, всегда знал, что однажды это произойдет", - сказал он.
 
По словам Моше, он узнал о попытке покушения на него в Грузии из новостей. Позже ему позвонил президент Израиля Ицхак Герцог.
 
"В тот момент, когда появились отчеты, мне позвонил президент Государства Израиль Ицхак Герцог, который, вероятно, знает о моей деятельности со времен своего пребывания в Сохнут. Он позвонил мне, чтобы выразить свою поддержку, и сказал, что гордится моей работой. Он сказал мне беречь себя и пригласил меня навестить его, когда я вернусь", — добавил Моше.

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