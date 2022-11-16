Израильтянин, ставший мишенью Ирана в Грузии, не был удивлен
Гражданин Израиля, который недавно стал мишенью Ирана в Грузии, не был удивлен тому, что стал целью покушения.
Об этом в интервью Walla сказал израильско-грузинский бизнесмен Ицик Моше.
"Некоторым людям не нравится то, что я делаю", - сказал он.
Бизнесмен проводит большую часть своего времени, путешествуя между Израилем, Грузией, Албанией и другими странами, пытаясь защитить еврейское государство и улучшить его международное положение.
"90% моего времени уходит на защиту Израиля, продвижение произраильских ценностей и борьбу с антисемитизмом. Все за мой счет. Подсознательно я, возможно, всегда знал, что однажды это произойдет", - сказал он.
По словам Моше, он узнал о попытке покушения на него в Грузии из новостей. Позже ему позвонил президент Израиля Ицхак Герцог.
"В тот момент, когда появились отчеты, мне позвонил президент Государства Израиль Ицхак Герцог, который, вероятно, знает о моей деятельности со времен своего пребывания в Сохнут. Он позвонил мне, чтобы выразить свою поддержку, и сказал, что гордится моей работой. Он сказал мне беречь себя и пригласил меня навестить его, когда я вернусь", — добавил Моше.
נסיון ההתנקשות ב"שגריר" שלנו בגיאורגיה, איציק משה על ידי משמרות המהפכה האירניים מוכיח את חשיבות פעילותו הציונית של משה בעולם לצד המאבק שלו באנטישמיות. מקווה שעכשיו משרד החוץ יסייע ויעזור למשה ולא ינסה לטרפד את פעילותו החשובה pic.twitter.com/oS2qvRIXEu— חזקי ברוך (@HezkeiB) November 15, 2022