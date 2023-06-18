



Израильтяне теперь могут сообщать в полицию о насилии над детьми в режиме онлайн

В Израиле в воскресенье было объявлено о новой инициативе, направленной на обеспечение безопасности детей в Интернете путем создания онлайн-сервиса, в котором родители и дети могут сообщать об опасных действиях в Интернете, пишет jpost.



Инициатива осуществляется под эгидой подразделения 105 полиции Израиля, отдела подразделения "Лахав 433", которое занимается вопросами безопасности детей в Интернете.



Полицейское подразделение "Лахав 433" занимается расследованием национальных преступлений и коррупции.



Форма, в настоящее время доступная на иврите и арабском языке, позволяет пользователям сообщать о любом нанесении вреда несовершеннолетним в режиме онлайн непосредственно в отдел 105. Пользователи могут печатать свои отчеты и при необходимости прикреплять скриншоты, документы, фотографии и видео.



"Защита детей в Интернете — очень важная цель, — заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в заявлении о новой инициативе. - Чтобы уменьшить насилие и причинение вреда детям в Интернете, Министерство национальной безопасности работает с TikTok Israel, Google Israel, Meta и другими. Это также полезно для более разных групп населения, детей и родителей с особыми потребностями".

