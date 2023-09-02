



Израильтяне считают Галанта лучшим министром, а Бен-Гвира – худшим: опрос

Согласно опросу 12 канала, опубликованному 1 сентября, израильтяне назвали министра обороны Йоава Галанта самым эффективным министром в правительстве, а министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира – худшим.



В опросе 22% респондентов заявили, что Галант лучше всего выполняет свои обязанности министра, а 35% оценили работу Бен-Гвира как худшую. После Галанта самый высокий рейтинг получил министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель из партии ШАС: 8% респондентов заявили, что он показал лучшие результаты. За Арбелем следуют Бен-Гвир и министр экономики Нир Баркат с 6% голосов каждый.



В списке министров с наихудшими показателями за Беном-Гвиром следует министр юстиции Ярив Левин, который возглавил реформу судебной системы – 7% респондентов оценили его работу как худшую. После Левина следуют министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбариан и министр финансов Бецалель Смотрич, набравшие по 6% каждый.



Около половины всех респондентов – 45% – заявили, что министр иностранных дел Эли Коэн должен уйти в отставку после скандала с министром иностранных дел Ливии. Решение Коэна объявить о встрече привело к серьезному дипломатическому ущербу, вызвало резкую критику правительства Израиля и, как сообщается, привело в ярость США. 33% респондентов заявили, что Коэн должен оставаться главным дипломатом Израиля, а остальные воздержались от ответа.



Большинство респондентов – 54% – заявили, что Израилю следует провести новые выборы, хотя еще один раунд голосования в Кнессете не предвидится. Среди избирателей “Ликуда” 29% считают, что стране нужны новые выборы.



Опрос был проведен 31 августа социологом Ману Гева. В опросе участвовала репрезентативная выборка из 502 взрослых респондентов, погрешность составила 4,4%.