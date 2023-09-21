



Израильтяне поддерживают соглашение с Саудией, но не готовы к уступкам – опрос

Согласно последнему опросу Israel Voice Index, проведенному Израильским институтом демократии, большинство израильтян считают нормализацию отношений с Саудовской Аравией важной.



На вопрос, насколько важно для Израиля подписать соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США, большинство (57%) респондентов ответили, что подписание Израилем такого соглашения довольно или очень важно для Израиля.



Однако существует значительный разрыв во мнениях между израильскими евреями и израильскими арабами. 29% респондентов-евреев считают, что это “очень важно”, а 31% – что это “довольно важно”. Лишь 8% полагают, что это “не так важно”, а 5% – что “вообще не важно”. Более того, среди евреев существовал консенсус большинства как политически левых и правых, так и Центра (77%, 56% и 63% соответственно), что подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией "важно".



Гораздо более высокая доля арабских респондентов находит, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией не имеет значения.

Тем не менее, почти пятая часть, или 19%, арабских респондентов заявили, что подписание Израилем такого соглашения с Саудовской Аравией “очень важно”, а еще 20% – что это “довольно важно”. Еще 19% арабских респондентов заявили, что соглашение между Израилем и Саудовской Аравией “не так важно”, а четверть (25%) уверены, что оно “вообще не важно”.



Опрос также показал, что израильтяне не готовы идти на какие-либо уступки, чтобы добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. На вопрос, может ли Израиль согласиться на обладание ядерным потенциалом для гражданских целей Саудовской Аравией, чтобы достичь соглашения, 25% категорически уверены, что Израиль не может согласиться на такое требование, а 32% заявили, что, по их мнению, Израиль не может согласиться на такое требование.



Эта оппозиция также увидела консенсус во всем политическом спектре. Более половины (51%) респондентов из числа левых заявили, что Израиль не может согласиться на требование Саудовской Аравии, как и 65% и 64% представителей центра и правых соответственно.

Только 16% заявили, что, по их мнению, Израиль может согласиться на это требование, а 6% были уверены, что Израиль может согласиться. Еще 21% сказали, что “не знают”.

