



Израильтяне не верят в БАГАЦ

Газета Jerusalem Post опубликовала материал о проблемах с доверием общества БАГАЦу.



По состоянию на 2022 год, Верховный суд не пользуется доверием еврейского общества в Израиле: только 41% выражают доверие суду.



Фактически, тенденция к снижению доверия явно сохранялась в течение последнего десятилетия, задолго до того, как Биньямин Нетаниягу был допрошен полицией, против него было выдвинуто обвинение и начался суд. Так, если в 2012 году около 72% израильской общественности выражали доверие БАГАЦу, то в 2017 году доверие упало до 55%, а в 2021 году - до 48%.



Феномен снижения доверия населения к БАГАЦу не нов. На самом деле, даже в первом десятилетии 2000-х годов наблюдалось снижение доверия еврейской общественности к Верховному суду. Так, если в 2004 году 76% еврейской общественности Израиля выражали доверие Верховному суду, то в 2008 году доверие к этому важному институту снизилось и составило всего 48% (тот же показатель, что и в 2021 году), и опять же, до возвращения Нетаниягу на политическую авансцену.