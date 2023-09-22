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Израильтяне не поддерживают протесты в США против премьер-министра – опрос
22.09.2023 11:32 Наталья Богинская

Израильтяне не поддерживают протесты в США против премьер-министра – опрос

Более половины израильтян выступает против идеи проведения акций протеста в США во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк, свидетельствуют результаты опроса газеты Maariv, опубликованные утром 22 сентября. 

На вопрос о том, как они относятся к протестам в США в ответ на визит Нетаниягу, 53% респондентов заявили, что выступают против акций протеста, 36% – поддерживают, а 11% относятся к ним неоднозначно. 

В разбивке по вариантам голосования 72% оппозиционных избирателей поддержали протесты в США (19% против), в то время как среди избирателей коалиционных партий таких оказалось всего 7% (85% против). 9% избирателей оппозиции и 8% избирателей коалиции ответили "не знаю".

Исследование также показало, что по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе, существенных изменений в выборе избирателей в настоящее время не произошло. 

Если бы выборы состоялись сегодня, то коалиция получила бы только 53 мандата, а оппозиционные партии – 67, получив большинство в Кнессете. Конкретное распределение мандатов по партиям выглядит следующим образом:

  • "Махане-Мамлахти" – 31,
  • “Ликуд” – 26,
  • “Еш Атид” – 16,
  • ШАС – 10,
  • "Яхадут-ха-Тора" – 7,
  • НДИ – 6,
  • “Религиозный сионизм” – 5,
  • “Оцма Йегудит” – 5,
  • “Мерец” – 4.
“Балад” и “Авода” оказались ниже порога, позволяющего получить места в Кнессете. 

Опрос проводился Исследовательским институтом Лазар совместно с платформой Panel4All.

 

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