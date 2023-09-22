



Израильтяне не поддерживают протесты в США против премьер-министра – опрос

Более половины израильтян выступает против идеи проведения акций протеста в США во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк, свидетельствуют результаты опроса газеты Maariv, опубликованные утром 22 сентября.



На вопрос о том, как они относятся к протестам в США в ответ на визит Нетаниягу, 53% респондентов заявили, что выступают против акций протеста, 36% – поддерживают, а 11% относятся к ним неоднозначно.



В разбивке по вариантам голосования 72% оппозиционных избирателей поддержали протесты в США (19% против), в то время как среди избирателей коалиционных партий таких оказалось всего 7% (85% против). 9% избирателей оппозиции и 8% избирателей коалиции ответили "не знаю".



Исследование также показало, что по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе, существенных изменений в выборе избирателей в настоящее время не произошло.



Если бы выборы состоялись сегодня, то коалиция получила бы только 53 мандата, а оппозиционные партии – 67, получив большинство в Кнессете. Конкретное распределение мандатов по партиям выглядит следующим образом:

"Махане-Мамлахти" – 31,

“Ликуд” – 26,

“Еш Атид” – 16,

ШАС – 10,

"Яхадут-ха-Тора" – 7,

НДИ – 6,

“Религиозный сионизм” – 5,

“Оцма Йегудит” – 5,

“Мерец” – 4.

“Балад” и “Авода” оказались ниже порога, позволяющего получить места в Кнессете.



Опрос проводился Исследовательским институтом Лазар совместно с платформой Panel4All.