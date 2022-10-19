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Израильтяне не поддерживают поставки оружия Украине
19.10.2022 11:18 Аркадий Бочаровский

Израильтяне не поддерживают поставки оружия Украине

Журналист канала КАН Амихай Штайн опубликовал результаты опроса  Института Кантера, проведенный после российских угроз, прозвучавших в адрес Израиля.

Несколько дней назад бывший президент РФ Медведев предупредил, что поставки вооружений Украине “разрушит все межгосударственные отношения”.

Респонденты ответили на вопрос “Как вы думаете, должен ли Израиль отправить оборонительное оружие в Украину?”

21% ответили - да

41% - нет

Не знаю - 38%

Среди левых избирателей 41% сказали, что не стоит помогать Украине, среди правых - 46%.
 

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