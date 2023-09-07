



Израильтяне не могут отказаться от американского гражданства



Миллионы израильтян ждут отмены виз в США, другие отчаянно пытаются получить грин-карт - но у 175 израильтян совершенно другая проблема. По их словам, посольство США в Израиле уже более трех лет не дает им возможности отказаться от американского гражданства, как бы они ни старались.



Недавно эти люди объединились и создала группу WhatsApp, в которую вошли все заявители.



Эти израильтяне стремятся отказаться от американского гражданства и готовы заплатить за это по 2350 долл. каждый, но, по их словам, посольство не отвечает на их запросы уже несколько лет. Некоторые из них даже обращались в посольства США в других странах, пытаясь добиться отказа от гражданства.



Один из них рассказал: "После короны посольство закрыло эту услугу и не возобновило ее в полном объеме даже после окончания действия ограничений. Есть дела, открытые до начала эпидемии, и есть заявления, которые были поданы после. В любом случае, в марте они попытались что-то сделать, но с тех пор следы сотрудников посольства исчезли. Сейчас они не отвечают на наши запросы".



Причиной отказа от гражданства являются в основном налоговые соображения и желание не платить налог на наследство. Американский гражданин, где бы он ни жил, обязан ежегодно подавать декларацию о доходах. Наряду с этим среди израильтян есть и те, кто желает отказаться от американского гражданства по идеологическим причинам или из соображений израильского патриотизма.