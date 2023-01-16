



Израильтян тревожит будущее страны, только 42% доверяют Верховному суду – опрос

Чуть более половины, а именно 51%, израильтян опасаются за будущее Государства Израиль, что свидетельствует о резком снижении оптимизма среди граждан за последнее десятилетие, согласно индексу израильского голоса Израильского института демократии IDI.



Индекс, опубликованный в воскресенье, рассмотрел и проанализировал статистические данные об израильтянах, собранные с 2003 по 2022 год . Опрос показал, что только 49% израильтян с оптимизмом смотрят на будущее страны по сравнению с 76% граждан, отвечавшими на этот вопрос утвердительно в 2012 году.



Эта тенденция сохраняется как среди еврейских, так и среди арабских израильтян, принявших участие в опросе IDI.



В 2022 году наблюдается неуклонное падение доверия израильтян ко всем восьми национальным институтам – ЦАХАЛу, израильской полиции, президенту, правительству, Кнессету, политическим партиям и Верховному суду, рейтинг доверия которых среди израильтян низкий. Весомым фактором считается широкомасштабная судебная реформа, предложенная министром юстиции Яривом Левиным.



В октябрьском индексе 2022 года Верховный суд зафиксировал самый низкий рейтинг одобрения с тех пор, как IDI начала собирать информацию – лишь 42% респондентов выразили ему доверие. Этот индекс также показал рекордно низкие показатели общественного доверия к израильским СМИ – 23%, Кнессету – 18% и политическим партиям – 9%.



Тем не менее, октябрьский индекс также показал рост рейтингов одобрения ЦАХАЛа и президента Ицхака Герцога . Рост рейтинга одобрения ЦАХАЛа с 78% до 85% был зафиксирован только среди респондентов-евреев, тогда как общенациональный рейтинг Герцога вырос с 55% до 62%.

Анализ IDI показал, что в период с 2012 по 2022 год общее доверие к израильским учреждениям упало в среднем с 61% до беспрецедентно низкого уровня в 33%.



Во всех опросах, проведенных IDI за последнее десятилетие, среднее большинство в 55,6% поддержало право Высокого суда отменять законопроекты и законы , принятые Кнессетом, которые, по его мнению, нарушают принципы демократии.



Новая реформа Левина практически устранит все инструменты, доступные Высокому суду для надзора за законопроектами, принятыми правительством и Кнессетом, что побуждает лидеров оппозиции и израильтян по всей стране критиковать реформу.



Как и ожидалось, поддержка в Высоком суде различается в разных израильских секторах. Самый высокий процент респондентов, поддерживающих право суда вмешиваться в то, что он считает недемократическими законопроектами, приходится на арабский сектор и израильтян, которые идентифицируют себя как левые – 87% и 89% соответственно.

Среди израильтян, придерживающихся правых взглядов, 37,5% согласились с большинством левых и арабских респондентов в их поддержке Высокого суда.