



Израильскую делегацию не пустили на мероприятие ООН в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия отказала в выдаче виз израильской делегации на мероприятии ООН, посвященном местам, выбранным в качестве лучших сельских туристических направлений в мире в 2022 году, что вызвало разочарование израильских официальных лиц.



Делегация представляла черкесский город Кфар-Кама на севере Израиля, который в декабре был выбран Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) международной “туристической деревней”.



Город, 3500 жителей которого исповедуют ислам, был выбран среди 32 деревень из 22 стран, включая Марокко, Италию, Иорданию, Мексику, Перу и другие.

Церемония награждения победивших деревень проходила в воскресенье и понедельник, 12 и 13 марта, в Аль-Уле в Саудовской Аравии, которая также была в списке ООН.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что делегация так и не получила визу, что указывает на то, что путь к потенциальной нормализации отношений с королевством еще долог и сложен. У Израиля и Саудовской Аравии нет официальных дипломатических отношений, хотя в последние годы отношения потеплели: Эр-Рияд разрешил израильским авиалайнерам проходить через свое воздушное пространство, а правительство премьер-министра Нетаниягу открыто стремится достичь соглашения о нормализации отношений с королевством.



В отчете со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, говорится, что в визах было отказано, “несмотря на призыв ООН к саудовцам, которые тратят миллиарды, чтобы стать крупным игроком в индустрии туризма, о равном отношении к государствам-членам ООН”.



Ранее в этом месяце министерство иностранных дел призвало ЮНВТО обеспечить выдачу виз, а на прошлой неделе ООН направила письмо на министерство туризма Эр-Рияда по этому вопросу, но без видимого результата. ЮНВТО и министерство иностранных дел Саудовской Аравии отказались от комментариев.



Отказ в выдаче визы был подтвержден позднее в воскресенье министерством туризма и мэром Кафр-Камы.



Министерство туризма выразило сожаление по поводу того, что усилия по упрощению процедуры получения визы не увенчались успехом, добавив: “Израиль призывает ЮНВТО и органы ООН сохранить руководящие принципы ООН, включая равный режим при обеспечении участия государств в мероприятиях организации. В данном случае ЮНВТО не смогла выполнить эти стандарты, что вызывает сожаление”.



