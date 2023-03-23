



Израильское ТВ: Эмираты предупредили Нетаниягу о последствиях реформ



12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что вчера, 22 марта, “состоялся непростой разговор между Халдоном Мубараком, одним из влиятельных советников президента Эмиратов Мухаммеда бен Заида ан-Нахайяна, и премьер-министром Биньямином Нетаиягу.



Мубарак в беседе с главой правительства сказал ему очень неприятные вещи - как по вопросу месяца Рамадан, который, по его словам, влияет на отношения между странами, так и по вопросу правительственной стабильности в Израиле.



"Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику стран, но правительственная нестабильность может повлиять на инвестиции в Израиль", - предупредил премьер-министра Мубарак. "Ситуация с вами выглядит не очень хорошо, и это может повлиять на наших инвесторов".



В контексте отношений с Эмиратами, на прошлой неделе премьер-министр попросил министров не встречаться с американскими правительственными чиновниками в США, пока он не приедет на встречу с президентом Байденом - то же самое относится и к Эмиратам.



Многие министры, которые хотели в ОАЭ, поняли, что в данный момент они этого не сделают, пока не будет согласован визит туда премьер-министра. Канцелярия премьер-министра ответила на это: "Сообщение неточно, премьер-министр ответственно руководит внешними связями Израиля".