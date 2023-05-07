



Израильское правительство наконец приняло определение антисемитизма

В воскресенье правительство Израиля наконец приняло определение Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), которое касается “искажения и отрицания Холокоста”, а также приняло определение “дискриминации цыган/цыганcкого народа”.



Определение IHRA уже принято десятками стран мира.



Министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли добавил, что "определение IHRA в настоящее время является одним из наиболее важных и стратегических инструментов борьбы с антисемитизмом, с акцентом на "новый антисемитизм", который стремится отрицать легитимность существования государства Израиль".



Шикли сказал, что "решение поможет Израилю в его усилиях по принуждению организаций и стран к отказу от признания решений движения BDS, касающихся, среди прочего, отрицания Холокоста".





