



Израильско-польский пакт о молодежных поездках: детали

Подписанное вчера между Польшей и Израилем соглашение о возвращении израильской молодежи поездок на Холокост состоит из двух частей, сообщил израильский дипломат The Times of Israel.



В первом подробно описаны меры безопасности для поездок, некоторые из которых останутся засекреченными даже после того, как Кнессет одобрит пакт.



Второй раздел содержит компромиссы по содержанию поездок. По словам дипломата, Польша отказалась от многих их требований. Что остается, так это акцент на встречи между польской и израильской молодежью и обязательство Израиля включать посещения, которые дают посетителям возможность оценить историю и культуру Польши, а не только места Холокоста.



Будет список соответствующих сайтов в Польше, некоторые из которых будут еврейскими сайтами, в том числе Музей истории польских евреев POLIN.

По словам дипломата, обязательных мест, которые должны будут посетить израильские студенты, не будет.



Некоторые молодежные встречи будут включать визиты польских студентов в Израиль.



Полная информация о соглашении будет обнародована после его утверждения Кнессетом.



