



Израильский закон о защите от рэкета является главным приоритетом – Ротман

Закон о прекращении охранного рэкета обсуждался в ходе подготовки к первому чтению на совместном заседании парламентских комиссий по Конституции, закону и правосудию и национальной безопасности во вторник.



Председатель юридической комиссии Симха Ротман назвал борьбу с рэкетом одним из главных приоритетов правительства и сказал, что Кнессет полностью "мобилизован" для разработки инструментов, помогающих правоохранительным органам. Ротман сказал, что преступление вызвало озабоченность у полиции, Министерства национальной безопасности, налоговой службы и Кнессета.



"Рэкет — одна из основных причин преступности", — сказал Ротман. — "Ситуации, в которых взимаются сборы за защиту, вызывают трудности в доказании преступления и наказании".



Председатель комиссии по национальной безопасности Цвика Фогель заявил, что закон должен создать инструменты для выявления и борьбы с бандами, занимающихся вымогательством у бизнеса с помощью угроз.



"Цель состоит в том, чтобы создать конкретные законы, которые придадут жертвам смелости подавать жалобы или позволят правоохранительным органам должным образом атаковать охранный рэкет", — сказал Фогель.



Полиция Израиля заявила, что закон должен действовать против экономических мотивов преступления, конфискуя деньги у преступников. Если рэкетир попал в тюрьму на несколько лет, но сохранил украденные за эти годы деньги, то это не решит проблему.



"Законодательство должно быть сосредоточено на человеке, который получает деньги, а не на жертве", — заявили в полиции.



Автор законопроекта, депутат Кнессета Отзма Иехудит Ицхак Кройцер, отметил, что некоторые юридические трудности возникают из-за того, что "защита [вымогательство] часто связана с последствиями".



В прокуратуре Северного округа заявили, что жалоб мало, а доказать связь между эпизодическим насилием и вымогательством сложно.



Ротман парировал, что отсутствие заявлений потерпевших связано не только с языком закона, но и с верой в надлежащий ответ.



Закон потенциально может расширить уголовную ответственность за угрозы вымогательства и создать презумпцию того, что если кто-то получает деньги от владельца бизнеса без надлежащего объяснения, есть подозрение, что он получает средства путем вымогательства. Разработчики законопроекта также добиваются установления минимального срока наказания в три года и увеличения максимального наказания.



Кройцер назвал охранный рэкет "национальным бедствием", от которого страдают "около 70% владельцев бизнеса, фермеров и подрядчиков".

