



Израильский профессор, арестованный на Кипре: США хотят похоронить меня заживо



Профессор Галь Люфт, который на прошлой неделе был арестован на Кипре по подозрению в торговле оружием с Ливией и Китаем, прокомментировал происходящее в Твиттере.



Люфт пишет, что он был арестован "по политически мотивированному запросу США об экстрадиции. Я никогда не был торговцем оружием. Министерство юстиции США пытается похоронить меня заживо, чтобы защитить Джо, Джима и Хантера Байдена. Мне назвать имена?"



Люфт был арестован на основании ордера на арест Интерпола, который был выдан по запросу США. Через своего адвоката Люфт утверждал, что это была попытка нейтрализовать его из-за информации, которую он дал по делу о коррупции, в котором якобы замешан Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена.