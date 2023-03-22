



Израильский предприниматель Амит Бендов: Нетаниягу может разрушить страну

После почти трех месяцев массовых протестов против планов по пересмотру судебной системы и прямого упрека со стороны президента США Джо Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал смягчать свою позицию. Но протесты продолжаются в Израиле и за его пределами, так как многое остается под вопросом.



Генеральный директор Gong.io Амит Бендов недавно поделился своим мнением о ситуации в рамках широкого интервью о бизнес-ландшафте, пишет Forbes.



Израильский предприниматель считает, что “изменяющий правила игры” закон подорвет демократию Израиля и его экономическое будущее. Вот несколько комментариев от Бендова по этому поводу:



“Все нововведения, будь-то наука или технология, происходят из сомнения, постановки вопроса, из сомнения авторитета. Когда у вас есть среда, которая поддерживает авторитет и лояльность и “делайте, как я говорю”, вы теряете инновации”.



“Есть коалиция, которая представляет собой идеальный шторм религиозных правых и премьер-министра, который находится в деликатной ситуации с судебной системой. Теперь они пытаются принять закон, который лишает Верховный суд всякой реальной власти. Это поставило бы нас в такое же положение, как Венгрию, Польшу или Россию.



“Это вне политики. Политика такая: должны ли мы быть в Иудее и Самарии? Это меняет игру: меняется конституция. Вы должны говорить. Я действительно верю, что это может разрушить страну, инновации в долгосрочной перспективе”.



“Любое нововведение — наука или технология — происходит от сомнения, постановки вопроса, от допроса авторитета. Посмотрите на Галилея и Коперника. Когда у вас есть среда, которая поддерживает авторитет и лояльность и “делайте, как я говорю”, вы теряете инновации”.



“Она перестанет быть демократией. Правительство обладает высшей властью. Это оттолкнет инвестиции. Это не создание отличной инвестиционной среды”.

“Израиль процветал. В этой стране больше технологических компаний, чем почти во всей Европе. Этого бы не произошло без предпринимательского духа, который процветает, когда вы неуважительно относитесь к авторитетам. Никаких инноваций из России, Китая, Польши или Венгрии”.

