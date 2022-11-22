



Израильский Моссад сообщил МИ5 об угрозах терроризма в Иране

Моссад в последние недели сообщил агентству внутренней безопасности Великобритании MI5 об иранских террористических угрозах британским гражданам, особенно журналистам, сообщил 11-й канал в понедельник вечером.



На прошлой неделе генеральный директор службы безопасности MI5 Кен Маккаллум заявил, что с января Иран пытался похитить или убить не менее 10 человек, проживающих в Великобритании.



В последние годы усиливается тенденция публичных сообщений со стороны Израиля и Моссада о своей помощи как близким союзникам, таким как Англия и Австралия, так и странам со сложными отношениями с Израилем, как Турция.



Начальник разведки ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива также упомянул об угрозах терроризма со стороны Ирана в адрес Лондона, выступая ранее в понедельник на конференции INSS в Иране.



Хотя многие ожидали, что Моссад под руководством нынешнего директора Дэвида Барни уйдет в свою традиционную тень после необычайно публичного периода нахождения на посту его предшественника Йосси Коэна, Барни ясно дал понять, что, по его мнению, определенные действия по связям с общественностью могут помочь интересам Израиля.



Например, когда Израиль пытается убедить Великобританию, США и другие страны придерживаться его линии в отношении Ирана в ядерном противостоянии, упоминание о его полезной роли для Лондона может сыграть на руку Иерусалиму в глазах общественного мнения.



Что касается деталей угрозы, Маккаллум заявил: "Иран проецирует угрозы на Великобританию напрямую, через свои агрессивные разведывательные службы. В самых острых случаях это включает в себя амбиции похитить или даже убить британцев или лиц, проживающих в Великобритании, которых считают врагами режима. Мы обнаружили не менее десяти таких потенциальных угроз только за январь".



"Мы работаем в тесном сотрудничестве с внутренними и международными партнерами, чтобы пресечь эту совершенно неприемлемую деятельность", - добавил Маккалум, вероятно, имея ввиду Моссад.